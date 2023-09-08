Российские добровольцы сбили беспилотник чешского производства стоимостью в полмиллиона евро

Дрон Primoco One, выпущенный в Чехии и выглядящий как легкомоторный самолет, засек пост наблюдения за воздухом. После обнаружения бойцам удалось сбить его из ПЗРК. Обломки БПЛА рухнули на дно бывшего водохранилища. Несмотря на то, что оно практически обмелело, ходить по нему невозможно. Оно сейчас выглядит как болото. Вдобавок ВСУ пытается контролировать эту территорию своим огнем. Поэтому, когда бойцы решили вытащить на свою сторону упавшие части дрона, это было нелегкой задачей.

«С помощью смекалки и веревок удалось собрать все части, включая двигатель, и доставить в расположение», - поделился впечатлениями один их участников операции.

Его слова привели РИА Новости. Теперь обломки будут переданы экспертам для последующего изучения. Стоимость каждого такого аппарата сейчас составляет порядка 550 тысяч евро. На Украину их поступило не менее шести единиц.