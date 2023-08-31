Российские дроны-камикадзе назвали настоящим кошмаром для украинской армии

Так считает польский новостной портал Interia, который выпустил статью, посвященную «Ланцетам». Они очень подвижны, имеют более простой запуск по сравнению с рядом других беспилотников, и снабжены крайне эффективным электродвигателем. Данные беспилотные летательные аппараты несут на себе боевую часть, эквивалентную трем килограммам тротила. Но этого вполне хватает для уничтожения танков и бронемашин.

«Они — настоящий кошмар для украинских солдат», - заявлено в статье.

Дроны «Ланцет» уже зарекомендовали себя как одни из наилучших во всем мире, поражая украинскую технику и сея панику среди ее экипажей.