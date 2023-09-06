Российские летчики нанесли удар по бригаде «Азов»*

Ее бойцы накапливались в районе Серебрянского лесничества. На них совершила налет авиация, а затем огня добавили артиллеристы.

Неприятель пытался подготовить атакующую группировку, состоящую из отрядов двух бригад: 67-1 механизированной и 12-й бригады специального назначения «Азов»*. Об этом заявил Александр Савчук, глава пресс-центра российской группировки «Центр», и это заявление было приведено агентством РИА Новости.

«В районе Серебрянского лесничества ударами авиации, огнем артиллерии нанесено огневое поражение по штурмовым группам», - заявил он.

Еще один артудар был нанесен по врагу в районе Торского выступа. Там противник пытался атаковать 21-й и 63-й механизированными бригадами ВСУ. Были отражены две атаки неприятеля.

*Данная организация признана террористической, она запрещена на территории России