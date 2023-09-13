Российские летчики уничтожили пункт управления одной из бригад ВСУ

Ракетно-бомбовые удары наносила штурмовая армейская авиация. Об этом заявил руководитель пресс-центра российской группировки «Юг» Георгий Минесашвили.

«Уничтожены пункт управления подразделений 110-й механизированной бригады, боевая машина пехоты», - сообщил он.

Его заявление привели в своем материале РИА Новости. В это же время расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» совершали налеты на опорные пункты врага. За день они поразили два опорника. Вдобавок ко всему, огнеметчики успешно отработали по пехоте противника возле населенных пунктов Верхнекаменский и Мало-Ильиновка.