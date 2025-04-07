Российские силы ПВО сбили 19 украинских беспилотников за ночь

В ночь на 7 апреля российские средства противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 19 украинских беспилотников авиационного типа, о чем сообщило Министерство обороны РФ.

Согласно данным ведомства, 13 БПЛА были сбиты над водами Азовского моря, четыре аппарата уничтожены над территорией Краснодарского края, по одному БПЛА сбито над Брянской областью и территорией Республики Крым.

Ранее, в ночь на 6 апреля, российские системы ПВО ликвидировали 11 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Украине. Основная часть дронов, а именно восемь штук, была сбита над Ростовской областью.