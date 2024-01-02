Российские ракеты могли уничтожить бункер с замом Залужного
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В итоге российских ракетных ударов в столице Незалежной был уничтожен подземный бункер-командный пункт, где находился заместитель главнокомандующего ВСУ Сергей Корнеев. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Уточняется, что информация о гибели генерала отсутствует.
Добавляется, что удары отечественными ракетами по Киеву нанесли значительные потери ПВО Украины. Так, уничтожен ряд зенитно-ракетных комплексов, а также цех по производству беспилотников.
Поясняется, что СБУ панически закрывает каналы, которые выдают информацию относительно ракетных ударов Вооруженных Сил РФ.