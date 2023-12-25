Российские разведчики захватили опорный пункт в тылу у украинской армии

Разведгруппа ВС РФ посреди ночи выдвинулась в тыл противника, после чего заняла позицию у украинского блиндажа. Там она дождалась артиллерийского удара своих частей, и затем начала активные действия. Им удалось захватить позицию неприятеля, и даже взять в плен одного из солдат, находившегося там.

«Разведчики сегодня отработали, одну позицию у противника отбили, в результате чего одного человека взяли в плен», - сообщил командир отличившегося отряда.

Его слова привели РИА Новости. При этом было ликвидировано как минимум двое вражеских военнослужащих. В то же самое другая группа разведчиков занималась уничтожением других позиций с помощью беспилотников и минометного огня. Ей также удалось нанести заметный урон украинским войскам.