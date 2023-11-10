Российские самоходные минометы отличились в поражении целей на краснолиманском направлении

Несколько боевых машин «Нона-СВК» выдвинулись к месту открытия огня и по очереди накрыли несколько вражеских подразделений, нанеся им большой ущерб.

Об этом боевом эпизоде рассказали в министерстве обороны РФ. По утверждению его сотрудников, артиллерийско-минометные установки, выполненные на базе бронетранспортеров БТР-80, прибыли на свои огневые позиции и привязались к местности. Затем им стали передаваться данные от разведчиков, которые управляли беспилотниками.

«Беглым огнем поразили мобильную группу боевиков ВСУ, пытавшихся провести ротацию в лесополосе», - таков, по сообщению военных, был первый результат огня минометов.

Эти слова привело ТАСС. Затем «Ноны» стали обрабатывать новые цели. Под их огонь попал запасной путь ротации частей ВСУ, а также вражеская группа подвоза боеприпасов, которая передвигалась на автомобильной технике. Эти цели также были уничтожены.