Штурмовые отряды российских Вооруженных сил отбили у ВСУ важный опорный пункт на Донецком направлении, сообщил источник РИА Новости.

Штурмовикам удалось захватить богатые трофеи, в частности 15 ракет NLAW и 5 Javelin.

Также Минобороны сообщило о нанесении трем штурмовым бригадам ВСУ в районе Работина и Вербового в Запорожской области. Украинские войска потеряли до 45 человек, лишились двух броневиков и двух гаубиц.

Большие потери ВСУ понесли на Купянском и Краснолиманском направлениях. За сутки они потеряли до 230 военнослужащих.