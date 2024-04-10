Российские штурмовые отряды приступили к освобождению села Уманское

Штурмовые отряды российской армии подошли к селу Уманское и уже заняли южную часть населенного пункта, сообщают военкоры.

Уманское находится западнее Авдеевки. Накануне на Авдеевском направлении произошло локальное обрушение фронта, утверждает военный эксперт Юрий Подоляка. Это случилось благодаря прорыву украинской обороны в районе Нетайлова.

На этом же направлении ВС РФ приступают к освобождению Яснобродовки.

По данным Минобороны РФ, за минувшие сутки противник потерял на Авдеевском направлении до 395 военнослужащих, три ББМ, шесть автомобилей, гаубицу «Мста-Б» и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Ранее в Минобороны рассказали об уничтожении четырех микроавтобусов с боевиками ВСУ в Херсонской области.