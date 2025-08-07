В Славянске-на-Кубани один человек пострадал от обломков сбитого БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников киевского режима по территории Краснодарского края. О последствиях ночных ударов в своем телеграм-канале рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

Предварительно, все воздушные цели были уничтожены, однако падение обломков дронов привело к локальным последствиям в нескольких населенных пунктах.

В Славянске-на-Кубани фрагменты сбитого БПЛА упали на жилой сектор. В результате этого один мужчина, находившийся на улице, получил травмы и был экстренно госпитализирован. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Кроме того, в частном домовладении ударной волной выбило оконные стекла, также разрушена хозяйственная постройка.

Губернатор Кондратьев поручил главе муниципалитета Роману Синяговскому организовать помощь пострадавшим и оперативно устранить последствия.

В Красноармейском районе падение обломков вызвало несколько небольших возгораний, которые были оперативно ликвидированы силами МЧС. К счастью, в этом случае обошлось без человеческих жертв.

Отдельно глава Краснодарского края сообщил об отражении атаки безэкипажных катеров в акватории близ Новороссийска. Все морские дроны-камикадзе были уничтожены на безопасном расстоянии от портовой инфраструктуры. Пострадавших и разрушений в городе не зафиксировано.

