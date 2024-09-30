Подозреваемую в краже электроприборов задержали в магазине в Подольске
Фото: [управление Росгвардии по Московской области]
В Подмосковье задержали сорокалетнюю местную жительницу, которая подозревается в краже электрических приборов из гипермаркета.
Как сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области, в одном из магазинов сработала тревожная сигнализация. Выяснилось, что покупательница на кассе самообслуживания оплатила только те товары, которые стоили не очень дорого, остальные она сложила в рюкзак, не оплатив их.
Нарушительницу доставили в полицию. По факту случившегося проводится проверка.
Ранее в Подмосковье задержали серийного похитителя продуктов.