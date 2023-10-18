Российские военные отбили три атаки ВСУ у Вербового

Они уничтожили несколько десятков солдат противника и подбили танк.

Украинская армия пыталась предпринять на этом участке фронта масштабное наступление. Об этом сообщил Владимир Рогов, глава общественного движения «Мы вместе с Россией». Все попытки неприятеля продвинуться вперед были отражены.

«В трех волнах наступления уничтожены две единицы техники и точно один танк, а также несколько десятков боевиков ВСУ», - указал он.

Его слова привело ТАСС. Рогов добавил, что вражеские части не ослабляют свой нажим на Вербовое и Новопрокоповку. При этом штурмовые части противника не поддерживает его артиллерия. Российские же войска, наоборот, стараются бить по ВСУ в первую очередь орудиями и реактивными системами залпового огня.