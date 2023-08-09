Министерство обороны России подтвердило успешное отражение трех атак в районе Работино и Успеновки на запорожском направлении во время специальной военной операции РФ на Украине.

Согласно данным от Минобороны России, потери Украины составили до 40 военных. Об этом стало известно из сообщений в социальных сетях Министерства обороны.

Подробности не уточняются, однако из сообщения ведомства следует, что украинскими боевиками были предприняты попытки атаковать позиции российских войск в районах Работино и Успеновки. Однако российские солдаты смогли успешно отразить все три атаки, нанеся при этом существенные потери украинской стороне.

По данным Минобороны России, потери украинских военных в этом секторе достигли до 40 человек. Также в ходе боев киевский режим потерял три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходную артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицу Д-30. Военные эксперты отмечают, что в последние дни увеличилась интенсивные попытки солдат ВСУ контратаковать на сразу нескольких направлениях.