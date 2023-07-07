Российские войска начали контратаку в Запорожье

Вооруженные силы России приступили к контратаке в районе села Пятихатки, расположенного в Запорожской области.

Об этом сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, информирует РИА Новости.

В результате контратаки применяется артиллерия и ведется минометный огонь. Предшествующая атака Вооруженных сил Украины на поселок Жеребянки послужила причиной для данных действий.

Пока никаких данных о потерях ВСУ на данном направлении не сообщается.