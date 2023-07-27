Российские войска начинают получать новейшую самоходную скорострельную гаубицу

Орудие 2С43 «Мальва» уже прошло государственные испытания, и его начнут передавать в подразделения.

Это орудие передвигается на колесном шасси. Оно способно очень быстро разворачиваться на новой позиции и так же оперативно покидать ее. Это крайне важно для успешной контрбатарейной борьбы. Гаубица в состоянии вести огонь на 24 километра. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на заявление Бекхана Оздоева, индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии корпорации Ростех.

«Созданная специалистами Ростеха «Мальва» успешно прошла государственные испытания и уже готовится к поставкам в войска», - указал он.

Данное орудие способно производить до семи выстрелов в минуту, а его боекомплект составляет несколько десятков снарядов.