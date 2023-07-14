Российские войска нанесли поражения противнику неподалеку от Артемовска

ВСУ продолжают предпринимать активные действия близ Артемовска. Однако они потерпели неудачи в районе населенных пунктов Клещеевка и Курдюмовка. Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Клещеевка является ключевым пунктом в борьбе за Артемовск. Попытку прорыва на этом направлении предприняла штурмовая рота ВСУ. Намерения противника были сорваны огнем артиллерии.

По словам Астафьева, большая часть штурмовиков была уничтожена, двое из них взяты в плен.

В районе располагающейся чуть севернее Курдюмовки экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» нанес удар по скоплениям живой силы ВСУ.