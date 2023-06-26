В ходе боевых действий на фронте под Авдеевкой был успешно задействован инновационный российский беспилотный аппарат под названием «Овод».

Этот новейший дрон-камикадзе доказал свою эффективность, когда оператор из Первой славянской бригады Первого армейского корпуса группировки войск «Юг» Вооруженных Сил Российской Федерации использовал его для уничтожения украинского блиндажа.

Согласно информации, полученной от РИА Новости, данный беспилотный аппарат демонстрирует новые возможности в боевых действиях. Оператор смог точно управлять дроном-камикадзе и нанести удар по противнику, уничтожив украинское укрепление. Находился ли в нем противник - не сообщается. При этом, стоимость одного такого дрона не превышает 40 тысяч рублей.

Специалисты отмечают, что российская армия продолжает работу над разработкой и использованием передовых систем беспилотной авиации, которые повышают эффективность военных операций.