Благодаря решительным действиям подразделений «южной» группировки войск удалось взять под контроль поселения Острое и Григоровка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ.

Согласно информации от Минобороны, за последние сутки потери украинских войск составили 2090 человек.

Были нанесены удары по подразделениям 24-й и 54-й механизированных бригад ВСУ, а также 119-й бригады территориальной обороны в районах Николаевка, Константиновка и Курахово Донецкой Народной Республики.

Враг понес значительные потери техники и вооружения, включая семь автомобилей, британскую 155-мм гаубицу FH-70, две 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». А также американские орудия: две 155-мм гаубицы М777, 155-мм гаубицу М114, 105-мм орудие М119 и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Были уничтожены семь складов боеприпасов.

Ранее Пушилин сообщил о взятии под контроль Украинска.