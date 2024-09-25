Глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live» объявил , что город Украинск в Донецкой народной республике был освобожден российскими вооруженными силами.

Он отметил, что направление на Красноармейское играет критическую роль. В настоящее время успешно ведется наступление за Красногоровкой.

«Украинск, который недавно был освобожден, демонстрирует совершенно иную ситуацию на территории», — заявил Пушилин.

На прошлой неделе российские солдаты водрузили флаг на шахте, расположенной на окраине Украинска.

Этот населенный пункт расположен между Курахово и Селидово в ДНР. В 50 километрах от Украинска находится город Угледар, где также проходят активные боевые действия.

По данным из военных источников, командование ВСУ вывело часть своих войск из Угледара. Остальные украинские силы рассредоточены по территории города и прячутся в укрытиях.

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