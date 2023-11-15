Российский артогонь вынудил украинских солдат бросить опорный пункт и отступить

Об эпизоде боев, который произошел на краснолиманском направлении, рассказали представители министерства обороны. Артиллеристы получили данные о вражеских позициях от передовых разведывательных подразделений, после чего выдвинулись на огневой рубеж и начали стрельбу.

«Провели огневое поражение тщательно замаскированного полевого опорного пункта, вынудив противника покинуть занимаемый район», - заявили военные.

Их слова привели РИА Новости. При артналете на противника велась тщательная корректировка огня. Для нее использовались как беспилотники, так и передовые разведывательные дозоры.