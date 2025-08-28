Российский дрон-катер впервые потопил корабль ВСУ

Российский безэкипажный катер впервые потопил корабль ВМС Украины «Симферополь» в устье Дуная, подтвердило Минобороны РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Российские военные впервые уничтожили украинский боевой корабль с помощью безэкипажного катера. Целью атаки стал средний разведывательный корабль «Симферополь», находившийся в устье реки Дунай. Об успешной операции сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Как отметил эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов, данный инцидент стал первым официально подтвержденным случаем такого рода. Ранее российские БЭКи применялись для атак на мостовые переходы через Днепр. Появление морских беспилотников значительно меняет тактику ведения боевых действий на море, позволяя наносить точечные удары по кораблям противника с высоким уровнем эффективности и минимальными рисками для личного состава.

Ранее над двумя российскими регионами сбили 3 беспилотника за 5 часов.