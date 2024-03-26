Российский дрон-разведчик заснял, как бойцы ВСУ прячут тела погибших, маскируя свои потери

Украинская эвакуационная команда сбросила в прифронтовой лесополосе трупы двоих умерших от ран солдат. У этого действия двойная цель – скрыть свои потери и не выплачивать родственникам погибших денежные компенсации. Об этом сообщили РИА Новости .

Разведывательный беспилотник заснял эпизод того, как эвакуационная команда ВСУ везет в тыл своих раненых на пикапе. В какой-то момент машина подъехала к лесополосе, и бойцы выгрузили из нее тела двоих умерших и спрятали за деревьями.

«Таким образом, украинская армия скрывает свои потери и препятствует выплатам денежных компенсаций семьям погибшим», - объяснил эти действия информированный источник.

Видео было заснято на Херсонском направлении. Там по позициям неприятеля был нанесен мощный удар, после чего к этому месту был направлен беспилотный летательный аппарат, чтобы отследить действия противника.