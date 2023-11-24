Российский «Град» сорвал ночную попытку украинского подразделения форсировать Днепр

ВСУ попытались ночью высадиться на левом берегу Днепра. Эта попытка была пресечена реактивной системой залпового огня, которая нанесла удар по десантникам.

Об этом эпизоде рассказали РИА Новости. Их корреспондент взял интервью у командира боевой машины БМ-21. Тот сообщил, что в зоне ответственности группировки «Днепр» практически всегда довольно горячая обстановка.

«Мы этот огонь тушим быстро, и враг — он не то что боится, он даже иногда и забывает про мысль, чтобы сюда перебираться», - сообщил он.

Военный пообещал что все, кто находится за его спиной и спинами его коллег, могут быть спокойны. Враг не будет пропущен на российскую территорию.