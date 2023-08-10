Российский ночной удар уничтожил украинскую нефтебазу под Ровно

Ночью в Ровненской области, точно так же, как и на всей территории Украины, была объявлена воздушная тревога. После этого глава областной администрации Виталий Коваль заявил, что нефтебаза в Дубенском районе выведена из строя, ее охватил сильный пожар.

«Разрушена нефтебаза на Дубенщине», - указал он в вышедшем в его микроблоге видеообращении.

Свои слова Коваль произнес на фоне сильного пожара. Он добавил, что для ликвидации огня было подтянуто 14 техники и даже пожарный поезд. Спасатели пытаются потушить пожар и спасти хотя бы что-то из топливной инфраструктуры.