Российский полковник назвал три участка линии фронта с самыми тяжелыми боями

Отставной военный считает, что под Авдеевкой, у Работино и Антоновского моста сейчас идут самые ожесточенные боевые действия.

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал «Ленте.ру», что самые тяжелые бои в зоне специальной операции сейчас идут в трех местах. Одно из них – Авдеевка. Там российские бойцы перемалывают у неприятеля технику, а тот постоянно ее пополняет. Вторым местом является Работино.

«Под Работино ВСУ бросают пехоту в «мясорубку», они там никак не хотят сдать населенный пункт», - указал он.

Третье место – это левый берег Днепра в районе Антоновского моста. Там несколько сотен морских пехотинцев зацепились за плацдарм и не хотят покидать его. На всех трех участках украинская армия несет очень серьезные потери.