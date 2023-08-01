Российский танкист обеспечил прорыв на Угледарском направлении

Наводчик-оператор российского танка младший сержант Ананда Дугаржапов помог своему подразделению занять район на Угледарском направлении. Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

При танковом прорыве Дугаржапов обнаружил скрытые позиции одного из подразделений ВСУ. Благодаря этому метким огнем были уничтожены техника и личный состав противника.

Танкисты выбили украинских военных из заданного района и заняли его.

Чехов подчеркнул, что военнослужащие группировки «Восток» проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач.