Российский турист утонул на Бали из-за спора с друзьями

Молодой человек из России поспорил со своими друзьями насчет длительности пребывания под водой и утонул. Об этой истории рассказало индонезийское издание Detik .

25-летний мужчина из России погиб во время отдыха на курорте. Он поспорил с двумя своими друзьями, кто из них дольше продержится под водой. Свой спор мужчины решали в бассейне.

«Иностранец с российским гражданством умер в бассейне в одной из вилл в районе Переренан, Бали», — указали журналисты.

Из троих нырнувших на поверхность воды вынырнули только двое. Третий поспоривший остался под водой. Его знакомые вытащили тело из воды, и даже пытались делать пострадавшему искусственное дыхание. Они также вызвали на место происшествия бригаду скорой помощи. Предпринятые медиками меры тоже не привели к успеху.

Ранее сообщалось, что во время состязаний в Барселоне утонула спортсменка из Санкт-Петербурга. Она участвовала в триатлоне, и внезапно начала тонуть во время заплыва на 3,86 км. Ее вытащили из воды, но жизнь ей спасти не успели.