Российская спортсменка утонула во время соревнований в Барселоне

Спортсменка Елена Смирнова, которая проживала в Петербурге, утонула во время состязаний по триатлону Ironman в Барселоне. Об этом пишет РИА Новости Спорт и ссылается на сестру погибшей.

Подробности узнал телеграм-канал SHOT. Информационный ресурс сообщает о том, что спортсменка пыталась вплавь преодолеть 3,86 километра, но по неизвестной причине начала тонуть, подавая соответствующие знаки организаторам состязаний. Женщину достали из воды и отвезли в больницу, но спасти врачи ее не смогли. В обстоятельствах инцидента разбираются местные полицейские.

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