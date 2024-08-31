В Харьковской области продолжаются бои на ряде направлений. Подразделениям ВС РФ удается продвигаться вперед в этом регионе. Об этом сообщил Виталий Ганчев, глава российской администрации Харьковской области. Его слова привело РИА Новости.

По утверждению Ганчева, продолжаются уличные бои в Волчанске. Боевые действия идут в зоне жилых домов.

«Наши парни удерживают ранее занятые позиции и улучшают свои», — указал он.

В районе Купянска также произошли подвижки. На сватовско-купянском направлении российские части сумели улучшить положение вдоль трассы, которая соединяет Купянск и Сватово. Бойцы ВС РФ добились успеха рядом с поселком Синьковка.

Ранее сообщалось, что российские вертолетчики нанесли сильный удар по украинским частям в Курской области. По итогам атаки, которую совершили вертолеты Ка-52М, была уничтожена живая сила и бронетехника ВСУ.