Рано утром в субботу, 31 августа, вертолеты Ка-52М боевой авиации ВКС РФ нанесли ракетный удар по скоплению вооруженных формирований противника в приграничной с Украиной территории Курской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, в ходе ракетного огня были уничтожены личный состав и бронетехника ВСУ. В качестве подтверждения было предоставлено соответствующее видео.

Сообщается, что ракетная атака на подразделения врага наносилась авиационными ракетами и согласно полученным разведанным о целях противника.

"По докладам авиановодчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены", - говорится в сообщении министерства.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.

Закрыть проблемный вопрос с вошедшими на территорию российского приграничья в Курской области украинскими боевиками может лишь плотная их плотная блокада со стороны армии России. Такую точку зрения высказал занимавший должность вице-президента РФ во времена Бориса Ельцина Александр Руцкой.