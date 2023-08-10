«Ростех» увеличит дальность стрельбы самоходок «Мальва» для противостояния западным гаубицам
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«Ростех» разрабатывает модернизированный вариант самоходной артиллерийской установки «Мальва», рассказал РИА Новости первый заместитель гендиректора корпорации Владимир Артяков.
По сравнению с базовым вариантом будет увеличена дальность стрельбы. Артяков заверил, что российской армии будет чем ответить западным дальнобойным гаубицам.
В мае базовый вариант «Мальвы» прошел госиспытания. Специалисты отмечают преимущества этой САУ перед «Мста-С». За счет колесного шасси «Мальва» легче и мобильнее, проще в эксплуатации.
152-миллиметровая «Мальва» может вести огонь всеми типами боеприпасов.