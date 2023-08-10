«Ростех» увеличит дальность стрельбы самоходок «Мальва» для противостояния западным гаубицам

По сравнению с базовым вариантом будет увеличена дальность стрельбы. Артяков заверил, что российской армии будет чем ответить западным дальнобойным гаубицам.

В мае базовый вариант «Мальвы» прошел госиспытания. Специалисты отмечают преимущества этой САУ перед «Мста-С». За счет колесного шасси «Мальва» легче и мобильнее, проще в эксплуатации.

152-миллиметровая «Мальва» может вести огонь всеми типами боеприпасов.