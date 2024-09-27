Руководителя «Сибирской навигационной компании» задержали по обвинению в мошенничестве

Руководитель проекта ООО «Сибирская навигационная компания» Владислав Пыльский был задержан по обвинению в мошенничестве, сообщил Следственный комитет РФ.

По информации следствия, в 2022 году Пыльский поставил военным структурам материалы, не соответствующие установленным стандартам. В результате таких действий государству был причинен ущерб в размере 164 млн руб. На счета его компании был наложен арест.

В отношении Владислава Пыльского, подозреваемого в мошеннических действиях, связанных с поставками военной продукции для Вооруженных сил России, было возбуждено уголовное дело.

Ранее глава Крыма выразил признательность ФСБ за задержание двух украинских шпионов.