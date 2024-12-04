РВНП: беспилотник мог попытаться ударить по казарме полка спецназа в Чечне

Беспилотник, возможно, предпринял попытку атаковать казарму спецназовцев в Чечне. Об этом стало известно из материала, ссылающегося на источники телеграм-канала «Раньше всех. Ну почти» (РВНП).

Согласно информации, в ходе предполагаемого инцидента с беспилотным летательным аппаратом пострадавших не зафиксировано. Информацию о разрушениях также не предоставили. Тем не менее в тексте упоминается о взрыве, который произошел в казарме.

Ранее очевидцы сообщили о том, что в Грозном 4 декабря рано утром раздался громкий взрыв, который, по предварительным данным, может быть связан с попыткой атаки беспилотного летательного аппарата. Инцидент произошел около пяти часов утра.