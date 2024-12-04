Baza: очевидцы сообщают о звуках взрывов в Грозном

В Грозном прогремел взрыв. Возможно, речь идет о попытке атаки беспилотника, как сообщил телеграм-канал «Baza».

В Грозном 4 декабря рано утром раздался громкий взрыв, который, по предварительным данным, может быть связан с попыткой атаки беспилотного летательного аппарата. Инцидент произошел около пяти часов утра.

Согласно информации источников, в ночное время в местном аэропорту ввели план «Ковер», в результате чего один рейс в Москву был задержан. Сообщается, что попытку атаки произвели по объектами полка ППСН имени Ахмата Кадырова. На данный момент информации о пострадавших нет.

Власти пока не предоставили официальных комментариев по этому поводу.

Ранее российские силы ПВО за ночь уничтожили 24 украинских беспилотника над регионами страны.