С капюшоном на голове: фигурант дела об убийстве 9-летнего Павла предстал перед судом

3 февраля обвиняемого доставили в здание суда на Почтамтской улице для избрания меры пресечения. Мужчина предстал перед камерами в наручниках, с опущенной головой, скрывая лицо под капюшоном. В ходе заседания Жилкин сообщил суду некоторые биографические данные: ранее не судим, имеет неполное среднее образование, воспитывает дочь. На вопрос о месте регистрации ответить затруднился. Следователь настаивает на заключении фигуранта под стражу, указывая на тяжесть инкриминируемого преступления — убийство малолетнего. По версии следствия, трагедия произошла 30 января. Жилкин заметил 9-летнего Пашу у гипермаркета «Лента» на Таллинском шоссе и, предложив купить что-то вкусное, уговорил сесть в машину. В салоне мужчина якобы предложил мальчику оказать интимную услугу за 5 тысяч рублей и услышал встречное требование — 500 тысяч за молчание ребёнка о непристойности. Следствие считает, что в ответ на это Жилкин нанес ребенку смертельные удары. После задержания 2 февраля в Псковской области обвиняемый подробно рассказал о своих действиях с телом погибшего, а также заявил, что «облава не была необходимостью — к следователю он будто бы собирался и сам».