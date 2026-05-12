Шантаж или боль развода? Журова заявила, что мать старшего сына Евгения Плющенко настроила его против отца

В семье известного фигуриста Евгения Плющенко произошел новый громкий скандал: старший сын фигуриста от первого брака Егор Ермак дал интервью, в котором рассказал о непростых отношениях с отцом и его новой семьей. По словам Егора, он почти не общается с Плющенко и даже не называет его папой. Связь оборвана, и это, как говорит молодой человек, стало для него привычной реальностью.

Младший сын Плющенко и Яны Рудковской — 13-летний Александр, более известный как Гном Гномыч, — не стерпел таких заявлений. Накануне он записал видеообращение к брату, в котором напомнил, как Рудковская никогда не скупилась на дорогие подарки для Егора. Затем мальчик обвинил брата в том, что тот не работает, а только выпрашивает деньги у отца.

Недавно в ситуацию вмешалась олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы РФ Светлана Журова, сообщает Teleprogramma.org. По ее словам, за конфликтом между отцом и сыном стоит первая супруга Плющенко — Мария Ермак. Депутат считает, что матери не должны настраивать детей против отцов.

«То, что сын еще и публичит эту историю, — неправильно вдвойне. Это наводит на мысль о шантаже. Ну предположим, что Женя ничего не делает как отец, что он плох как отец, хотя я в это не верю... Все равно для его сына было бы важно и правильно думать, что его папа — самый лучший», — объяснила Журова.

Конфликт между отцом и сыном явно не исчерпан. Поклонники фигуриста разделились на два лагеря: одни жалеют Егора, который вырос без внимания отца, а другие, напротив, поддерживают эмоционального Гном Гномыча, который встал на защиту своей семьи.

