Пенсионер из Подмосковья через суд забрал у мамы двух детей автомобиль, проданный полгода назад

Жительница Екатеринбурга стала жертвой многоходовой аферы, в результате которой лишилась автомобиля и крупной суммы денег. История началась с того, что женщина, будучи добросовестным покупателем, приобрела Hyundai на вторичном рынке, но спустя семь месяцев транспортное средство изъяли как вещественное доказательство по уголовному делу, сообщил портал 74.RU .

По информации, конфликт разгорелся вокруг автомобиля, первоначальным владельцем которого был пенсионер из Подмосковья. Мужчина заявил в полицию, что стал жертвой мошенников и вынужден был продать машину, чтобы перевести злоумышленникам вырученные средства. Уголовное дело возбудили в отношении неустановленных лиц. При этом сам автомобиль, сменив нескольких владельцев, в итоге был куплен екатеринбурженкой Марией.

«Я добросовестный приобретатель, я законный собственник. Почему мне не оставили мою машину на ответственное хранение, а отдали этому пенсионеру, который ее продал и деньги за нее получил», — возмущается пострадавшая.

Несмотря на тщательную проверку автомобиля перед покупкой и отсутствие ограничений в базах ГИБДД, через полгода Марии сообщили, что ее Hyundai находится в розыске. Машину изъяли и позже, по решению следователя, отправили на ответственное хранение бывшему владельцу в Долгопрудный. Девушка осталась без средства передвижения, а 1,4 млн руб., уплаченные за авто, ей не вернули.

«У меня двое детей, 1,5 года и 10 лет... Я покупала машину, чтобы возить младшую дочку в поликлинику, а старшую на кружки. Кроме того, ... я хотела вернуться на работу, но предприятие находится далеко от дома, и общественный транспорт туда не ходит», — объясняет Мария свою ситуацию.

Юристы отмечают, что случай напоминает нашумевшую «схему Долиной», когда мошенники вынуждают продавцов переводить им деньги от сделки, а затем оспаривают продажу. В результате страдает добросовестный покупатель. Сейчас Мария подала иск в суд с требованием признать ее добросовестным приобретателем. По мнению юриста Павла Невольниченко, у нее есть шансы на успех.

«Добросовестное поведение — это поведение ожидаемое. Женщина... проверила на аресты и розыски — это и есть должная осмотрительность. Мне кажется, что перспектива такого иска... у гражданки неплохая», — считает эксперт.

Однако даже в случае положительного решения суда, вернуть деньги с продавца-пенсионера, который, по его же словам, стал жертвой мошенников, будет крайне сложно. Процесс может затянуться на годы.

Ранее сообщалось, что в объявлениях о продаже квартиры россияне пишут «не участвую в схемах».