Пенсионер из Подмосковья через суд забрал у мамы двух детей автомобиль, проданный полгода назад

Пенсионер по «схеме Долиной» отобрал у матери-одиночки с Урала купленное ею авто
Жительница Екатеринбурга стала жертвой многоходовой аферы, в результате которой лишилась автомобиля и крупной суммы денег. История началась с того, что женщина, будучи добросовестным покупателем, приобрела Hyundai на вторичном рынке, но спустя семь месяцев транспортное средство изъяли как вещественное доказательство по уголовному делу, сообщил портал 74.RU.
По информации, конфликт разгорелся вокруг автомобиля, первоначальным владельцем которого был пенсионер из Подмосковья. Мужчина заявил в полицию, что стал жертвой мошенников и вынужден был продать машину, чтобы перевести злоумышленникам вырученные средства. Уголовное дело возбудили в отношении неустановленных лиц. При этом сам автомобиль, сменив нескольких владельцев, в итоге был куплен екатеринбурженкой Марией.
«Я добросовестный приобретатель, я законный собственник. Почему мне не оставили мою машину на ответственное хранение, а отдали этому пенсионеру, который ее продал и деньги за нее получил», — возмущается пострадавшая.
Несмотря на тщательную проверку автомобиля перед покупкой и отсутствие ограничений в базах ГИБДД, через полгода Марии сообщили, что ее Hyundai находится в розыске. Машину изъяли и позже, по решению следователя, отправили на ответственное хранение бывшему владельцу в Долгопрудный. Девушка осталась без средства передвижения, а 1,4 млн руб., уплаченные за авто, ей не вернули.
«У меня двое детей, 1,5 года и 10 лет... Я покупала машину, чтобы возить младшую дочку в поликлинику, а старшую на кружки. Кроме того, ... я хотела вернуться на работу, но предприятие находится далеко от дома, и общественный транспорт туда не ходит», — объясняет Мария свою ситуацию.
Юристы отмечают, что случай напоминает нашумевшую «схему Долиной», когда мошенники вынуждают продавцов переводить им деньги от сделки, а затем оспаривают продажу. В результате страдает добросовестный покупатель. Сейчас Мария подала иск в суд с требованием признать ее добросовестным приобретателем. По мнению юриста Павла Невольниченко, у нее есть шансы на успех.
«Добросовестное поведение — это поведение ожидаемое. Женщина... проверила на аресты и розыски — это и есть должная осмотрительность. Мне кажется, что перспектива такого иска... у гражданки неплохая», — считает эксперт.
Однако даже в случае положительного решения суда, вернуть деньги с продавца-пенсионера, который, по его же словам, стал жертвой мошенников, будет крайне сложно. Процесс может затянуться на годы.
