Сальдо: украинские силы выбиты с крупнейших островов в дельте Днепра

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о том, что украинские силы были выбиты с крупнейших островов в дельте Днепра и оттеснены на левом берегу региона, сообщило РИА Новости.

«Противник теперь занимает лишь некоторые острова, и с наиболее значительных из них его полностью вытеснили. В данный момент у врага нет возможности организовать плацдармы на левом берегу», — отметил он.

Сальдо также добавил, что активность украинских войск на Херсонском направлении несколько снизилась, хотя небольшие группы продолжают проводить операции в дельте, и высадки на острова с лодок продолжаются.

Тем временем, в регионе продолжается работа по укреплению оборонительных позиций.

Гражданские службы работают в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить безопасность населения и минимизировать последствия военных действий.

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