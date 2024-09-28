В Курской области из-за ракетного удара пострадал Глушковский краеведческий музей

По словам исполняющего обязанности министра культуры региона Роберта Григорьяна, в результате военных действий музей был полностью разрушен, сообщил РБК.

«Мы получили информацию о том, что Глушковский музей больше не существует. В здание попала ракета, что привело к возникновению пожара. Музей оказался разрушен, и здание получило значительные повреждения. Но я верю, что как только обстановка позволит, мы незамедлительно начнем восстановление здания и восстановление экспонатов», — отметил Григорьян.

Директор Курского областного краеведческого музея Олег Пушкарев подтвердил, что музей практически уничтожен. По его словам здание еще стоит, стены сохранились, но внутри все сгорело.

Разрушения музея были запечатлены на видео, которое опубликовал депутат Курской областной думы Алексей Золотарев, где видно лишь оставшиеся стены.

Глушковский краеведческий музей находился в здании неоготического стиля, являющемся объектом культурного наследия.

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