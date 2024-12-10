Самолет Ан-2 с пассажирами совершил жесткую посадку на Ямале

«Днем, 10 декабря, на расстоянии около километра от посадочной площадки Тамбей на Ямале совершил вынужденную посадку самолет Ан-2 компании „Мобил Авиа“. На борту, по данным эксплуатанта, находились восемь человек: два члена экипажа и шесть пассажиров», — сообщил Кореняко.