Самолет Ан-2 с пассажирами совершил жесткую посадку на Ямале
Фото: [Росавиация]
В Ямало-Ненецком автономном округе 10 декабря в 1 км от посадочной площадки Тамбей произошло вынужденное приземление самолёта Ан-2, принадлежащего авиакомпании «Мобил Авиа». По информации, предоставленной представителем Росавиации Артемом Кореняко в официальном Telegram-канале, на борту воздушного судна находилось восемь человек.
В ходе посадки самолёт получил серьезные повреждения. По предварительной информации, пассажиры и члены экипажа не получили травм.
«Днем, 10 декабря, на расстоянии около километра от посадочной площадки Тамбей на Ямале совершил вынужденную посадку самолет Ан-2 компании „Мобил Авиа“. На борту, по данным эксплуатанта, находились восемь человек: два члена экипажа и шесть пассажиров», — сообщил Кореняко.
В Росавиации произошедшее событие было квалифицировано как авиационное происшествие. Расследованием займутся Межгосударственный авиационный комитет и Управление Росавиации по Тюменской области, как сообщил Кореняко.
Ранее сообщалось, что самолет SSJ-100 компании «Азимут» совершил аварийную посадку в Красноярске.