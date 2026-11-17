Движение «Единой России» «За свободу наций!» определило ключевые направления международной работы на Генассамблее, которая прошла в Москве при поддержке президента России Владимира Путина и объединила представителей более 70 стран Африки, Азии, СНГ, Ближнего Востока, Латинской Америки и Европы, включая Китай, Индию, Вьетнам, Турцию, ЮАР, Мексику, Аргентину, Сербию, Белоруссию и другие страны. Также в мероприятии приняли участие представители ООН и Африканского союза, сообщили в пресс-службе партии.

Участники мероприятия обсудили меры противодействия неоколониализму в финансово-экономической сфере, развитие горизонтальных связей между странами Глобального Юга в противовес односторонним санкциям и ограничениям, а также укрепление политического суверенитета. Путин направил в их адрес приветственное письмо, в котором подчеркнул, что Россия поддерживает стремление стран мирового большинства к упрочению суверенитета и независимости. По его словам, международное взаимодействие должно осуществляться исключительно на основе общепризнанных правовых норм, уважения законных интересов друг друга и взаимной выгоды, подчеркнул он.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев отметил, что Движение «За свободу наций!» закрепило тему борьбы с неоколониализмом в международной повестке.

«Речь идет, прежде всего, о формировании многополярного миропорядка, противодействии нелегитимным санкциям, соблюдении принципа неделимой безопасности», — сказал он.

Он назвал безусловным успехом провозглашение 14 декабря Международным днем против колониализма и принятие резолюции Генассамблеи ООН об искоренении колониализма во всех его формах. Отдельно председатель партии остановился на наследии колониализма.

Движение «За свободу наций!» запускает мониторинг попыток фальсификации истории и будет регулярно направлять доклады в ООН. Планируется также создать виртуальную выставку о преступлениях колониальных режимов и цифровой музей памяти жертв колониализма.

Напомним, «Единая Россия» учредила всемирное Движение в феврале 2024 года, оно направлено на объединение стран мирового большинства ради построения справедливого и равноправного многополярного мироустройства при центральной роли Устава ООН и других общепризнанных норм международного права.

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