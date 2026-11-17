Российская фигуристка Александра Трусова рассказала Первому каналу, что ей не удалось познакомиться на этапе Гран-при в США с американцем Ильей Малининым.

Олимпийский чемпион и чемпион мира также выступал на турнире в Эверетте. Американский фигурист присутствовал в зале во время выступления Трусовой, а затем долго аплодировал ей стоя.

«С Малининым до сих пор не познакомились. Мы так виделись мельком, но я что, буду подходить? Подойдет если он — тогда познакомлюсь. Я стесняюсь. Ну и вообще первым должен подходить мальчик знакомиться в любом случае», — сказала Трусова.

Фигуристка отметила, что публика в США тепло ее встречала. Люди подходили поздравляли, причем не только с выступлением, но и с рождением ребенка. Никаких проблем не возникло и при общении со спортсменами из других стран.

Александра Трусова заняла второе место на Skate America. Российская фигуристка практически гарантировала себе выход в финал Гран-при.