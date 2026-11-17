С начала 2026 года электронной услугой по присвоению и аннулированию адреса объекту адресации в Подмосковье воспользовались свыше 200 тыс. раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугой могут воспользоваться физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, для этого нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, указать муниципалитет и цель обращения, а после заполнить онлайн-форму. Перед подачей заявления следует проверить наличие адреса у объекта в государственном адресном реестре по ссылке. Искусственный интеллект проверит прикрепленные файлы и выявит некорректно загруженные документы.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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