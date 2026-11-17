На прошлой неделе в Подмосковье прошли 104 аукциона по земельно-имущественным торгам, их участниками стали 283 претендента. Об этом сообщает комитет по конкурентной политике Московской области.

В среднем число участников на конкурентных процедурах составило 2,7 человека на лот. Так, например, в аукционе по продаже земельного участка под ИЖС в Чехове приняли участие 22 человека.

В комитете отметили, что в ежедневном режиме на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ можно найти более 2 тыс. объектов недвижимого имущества, которые можно приобрести на торгах.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.