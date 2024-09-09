Самолет, разбившийся в Подмосковье, проходил обкатку двигателя

Самолет, который разбился сегодня в Подмосковье, проходил на аэродроме обкатку двигателя. Об этом сообщает портал REGIONS со ссылкой на источник.

Как рассказал представитель аэродрома «Ватулино», тип разбившегося самолета — летающая лодка «Алекс-251».

На взлетно-посадочной полосе аэродрома должна была пройти обкатка двигателя воздушного судна. При его запуске, вероятно, самолет слишком резко взлетел и рухнул. Его обнаружили в 250 метрах от торца полосы.