Самолет с пассажирами совершил аварийную посадку в Якутии: есть погибший

В Якутии произошла аварийная посадка самолета Ан-3 авиакомпании "Борус", что привело к трагическим последствиям. Об этом пишет телеграм-канал Главного управления МЧС России по региону.

Самолет совершил вынужденную посадку в 1,5 километрах от города Олекминск. На борту находились пять человек, включая экипаж и пассажиров. Один из пассажиров, к сожалению, погиб. На место происшествия выдвинулись спасатели МЧС Якутии, которые готовы к оказанию помощи.

«В Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступило сообщение о том, что в 1,5 километрах от города Олекминск произвел аварийную посадку самолет Ан-3 АК "Борус". На борту самолета находилось пять человек, из них три члена экипажа, два пассажира. В результате аварии, к сожалению, один пассажир погиб», — сообщили в ГУ МЧС по региону.

Для дальнейших мероприятий также было задействовано воздушное судно Ми-8 ХАСЦ МЧС России. Причины аварии выясняются в ходе расследования.

Напомню, ранее СМИ сообщили о пострадавших после стрельбы около университета в Теннесси.