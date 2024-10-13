Стрельба у Государственного университета Теннесси: есть пострадавшие
СМИ сообщают о пострадавших после стрельбы около университета в Теннесси
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Вечером в субботу у Государственного университета Теннесси в США произошла стрельба, в результате которой несколько человек получили ранения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местное отделение ABC News.
На место происшествия прибыли отряды полицейских и спасателей Нэшвилла.
«Полицейские и спасатели Нэшвилла прибыли на место стрельбы, произошедшей в субботу вечером возле Государственного университета Теннесси, в результате которой, как сообщается, несколько человек получили ранения», — приводят данные телеканала РИА Новости.
Отмечается, что в результате стрельбы один человек погиб и девять получили ранения. Пострадавших срочно госпитализировали, однако информация о состоянии раненых и детали случившегося уточняются. Специальные службы продолжают выяснять подробности инцидента.
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