Сбивший пенсионерку в парке роллер довел ее до состояния комы

В столице 88-летняя женщина впала в состояние комы после того, как катающийся на роликах мужчина сбил ее в парке. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что тот даже не стал останавливаться для помощи упавшей старушке, а скрылся с места.

Отмечается, что инцидент произошел в Тушинском парке во время прогулки старушки с собакой. Упавшая на землю пенсионерка вскоре впала в кому, у нее закрытая черепно-мозговая травма, внутричерепное кровоизлияние и ушибы головы.

Добавляется, что пенсионерка была доставлена в реанимационное отделение. В настоящее время сотрудники полиции ведут розыск роллера, дело находится на контроле у прокуратуры.