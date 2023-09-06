Сегодняшнее утро для Киева началось со взрывов

Их прогремело в украинской столице не менее пяти. Об этом свидетельствуют очевидцы.

Сначала о воздушной тревоге как в самом Киеве, так и на всей украинской территории, сообщило издание «Зеркало недели». Сигналы тревоги прозвучали в 05.01. Затем микроблог данной газеты заявил, что в столице слышны звуки взрывов. И уже позже очевидцы сообщили агентству ТАСС, что этих взрывов было зафиксировано в Киеве не менее пяти.

Воздушная тревога продолжалась на протяжении почти двух часов. Мэр Киева Виталий Кличко призывал горожан отправиться в убежища и находиться там до отбоя тревоги. Он также говорил о срабатывании систем противовоздушной обороны.